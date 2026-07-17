Kırklareli’de anız yangını kontrol altına alındı

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde bir anız yangını meydana geldi. Yangın, Kuştepe köyünde başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenmedi. Yanıcılığı fark eden halk, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine kısa sürede ulaştı. Yangın, tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarına çevre ilçelerin itfaiye ekipleri de katıldı. Yangın sonucunda 80 dekar tarım arazisi zarar gördü. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA