Kırklareli'de trafik denetimi: 381 sürücüye ceza

Kırklareli'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 381 sürücüye işlem yapıldı.
25.05.2025 12:20
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimler yaptı. 20 - 25 Mayıs tarihlerinde yapılan denetimlerde 14 bin 433 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 381 sürücüye cezai işlem uygulandı.
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