Kırklareli merkez ve Lüleburgaz’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Kırklareli merkez ile Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik il merkezi ve Lüleburgaz ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

KIRKLARELİ MERKEZ VE LÜLEBURGAZ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 336,69 gram sentetik kannabinoid, 2,59 gram metamfetamin, 425 gram sıvı sentetik kannabinoid, 44 adet sentetik ecza, bir adet hassas terazi, iki adet ecstasy ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 260 TL ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden N.S isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.S., L.Ç., M.G., O.O. ve M.B. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

