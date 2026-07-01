HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kırklareli merkezli 'change araç' operasyonunda 5 tutuklama

Kırklareli merkezli çalıntı ve gümrük kaçağı araçların şase numaralarını değiştirip piyasaya süren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Kırklareli merkezli 'change araç' operasyonunda 5 tutuklama

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, çalıntı ve gümrük kaçağı araçların şase numaralarını değiştirip piyasaya süren şüpheliler belirlendi.

Kırklareli merkezli change araç operasyonunda 5 tutuklama 1

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 ilde belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İncelemeye alınan araçlardan 5'inin change olduğu belirlenirken, diğer araçların kriminal incelemeleri sürüyor.

Kırklareli merkezli change araç operasyonunda 5 tutuklama 2

'CHANGE ARAÇ' OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 807 fişek, sahte şase etiketleri, çok sayıda faturasız araç parçası ve motor blokları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli merkezli change araç operasyonunda 5 tutuklama 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ataşehir'de güvenlik görevlilerinden kuryeye saldırıAtaşehir'de güvenlik görevlilerinden kuryeye saldırı
İstanbul'da sıcak hava bunalttıİstanbul'da sıcak hava bunalttı

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gözaltı Kırklareli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

1984'te ANAP, 1994'te DYP kazanmıştı! 2004 yılından beri CHP'nin yönettiği İzmir'de AK Parti iddiası

1984'te ANAP, 1994'te DYP kazanmıştı! 2004 yılından beri CHP'nin yönettiği İzmir'de AK Parti iddiası

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.