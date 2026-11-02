Kırklareli’nde çiftlik yangını: Hayvanlar telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Değirmencik köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çiftlikte etkili oldu. Yangına müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma yürüttü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının ardından çiftlikte yapılan incelemede 210 buzağının telef olduğu belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır