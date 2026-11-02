HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kırklareli’nde çiftlik yangını: Hayvanlar telef oldu

Kırklareli’nin Değirmencik köyünde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 210 buzağı telef oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kırklareli’nde çiftlik yangını: Hayvanlar telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Değirmencik köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çiftlikte etkili oldu. Yangına müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma yürüttü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının ardından çiftlikte yapılan incelemede 210 buzağının telef olduğu belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralıElazığ’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
ABD'de seçim öncesi Trump'tan rest: "Her şeyi veto edeceğim"ABD'de seçim öncesi Trump'tan rest: "Her şeyi veto edeceğim"

Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.