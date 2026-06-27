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Kırklareli'nde denize girmek 1 gün yasaklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 28 Haziran Pazar günü denize girmek yasaklandı.

Kırklareli'nde denize girmek 1 gün yasaklandı

Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 28 Haziran 2026 Pazar günü ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

GÜN BOYUNCA YASAKLANDI

Can güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karar kapsamında Vize ilçesindeki tüm plajlarda gün boyunca denize giriş yasaklanırken, vatandaşların yasağa uymaları ve muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları istendi.
Yetkililer, hava ve deniz şartlarının normale dönmesinin ardından gerekli değerlendirmelerin yapılacağını belirterek, kamuoyunu resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
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