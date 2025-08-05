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Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8'e düştü

Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle azaldı.

Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8'e düştü

DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, barajın su seviyesi nisan ayından itibaren azalmaya başladı.

Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda 11 milyon 535 bin metreküp su bulunuyor. Doluluk oranı ise yüzde 8'e düşmüş durumda.

Söz konusu barajın içme suyunda kullanılan aktif hacmi ise yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

Buna göre barajın 1 milyon 769 bin metreküpü içme suyu olarak kullanılabilecek. Diğer kısmı dip savak olduğundan içme suyunda kullanılamıyor.

Barajın su seviyesi her geçen gün azalıyor. Suyun çekildiği bazı koylarda ise çatlaklar oluştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli baraj
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