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Kırklareli'nde orman yangını! Köye yakın bir ev yandı

Kırklareli'nde çıkan orman yangınında köye yakın bir ev alevlere teslim oldu. Yangına hem havdan hem karadan müdahale sürüyor.

Kırklareli'nde orman yangını! Köye yakın bir ev yandı
Begüm Özkaynak

Alınan bilgiye göre, Yündalan köyünde, yeni hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Kırklareli ve Edirne Orman İşletme Müdürlükleri ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli olay yerine sevk edildi. Köye yakın alanda bulunan 2 katlı bir ev alevlere teslim oldu.
Öte yandan yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına köylülerde destek oluyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli orman yangını
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