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Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor

kadir.gunduz kadir.gunduz
30.03.2025 15:42
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor.

Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından bayramın birinci günü sağanak yağış etkili oluyor.
Yağış sebebiyle vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri ise su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Kırklareli
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