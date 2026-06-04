Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve araç içerisinde bulunan O.A., S.T. ve H.B. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 8 bin 30 adet sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 885 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan O.A., S.T. ve H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır