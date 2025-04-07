Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı

Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kar yağışı etkisini artırdı.
Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe ile Jandarma Kule mevkilerinde 10 santimetreye ulaştı.
Mahyatepe mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı.
Pınarhisar, Demirköy kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürütüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. (AA)
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