Kırklareli ve Lüleburgaz’da uyuşturucu operasyonları: Çok sayıda madde ele geçirildi, tutuklamalar var

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden bazıları tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen 2 şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 40 gram metamfetamin, 84 adet sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 520 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan O.C.Ö. ve B.Ç. isimli şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen hedef şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 330,09 gram sentetik kannabinoid, 9,80 gram esrar, 23 adet sentetik ecza, 1 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek, 15 adet av tüfeği kartuşu, 27 şişe halinde 30,2 litre gümrük kaçağı rakı, 28 şişe halinde 28 litre gümrük kaçağı viski ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 20 hedef şahıs yakalanırken, İ.D. isimli şahsın ’kadına karşı basit yaralama’ suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılarak 20 şahıs gözaltına alındı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün koordineli çalışması kapsamında Lüleburgaz ilçesinde bir araçta yapılan kontrollerde 200 gram metamfetamin ele geçirildi. B.S. isimli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

