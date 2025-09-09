Kırklareli’nde balıkçılara denetim

Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su ürünleri perakende satış noktalarında denetim yaptı. Denetimlerde Su Ürünleri Kanunu kapsamında satışa sunulan balıkların sezonluk avlanılabilir tür kategorileri, boy limiti kontrol etti.

Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla iç sularda ve su ürünleri satışı yapan işletmeleri denetlediklerini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, hem doğal kaynakların korunması hem de vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetim çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

(İHA)