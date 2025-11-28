HABER

Kırklareli’nde baraj ve göletler mercek altında

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj göletlerde kaçak balık avcılığını önlemek amacıyla dürbünle denetim yaptı.

Denetimlere katılan teknik personel, ilgili mevzuat çerçevesinde vilayet sınırları içerisindeki baraj ve göletlerde kaçak balık avcılığına karşı teknik kontroller yaparak, dürbünlerle inceleme çalışmaları gerçekleştirdi.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde, mevcut su ürünleri stoklarının korunması, sürdürülebilir avcılığın sağlanması ve yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

