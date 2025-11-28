Kırklareli’nde baraj ve göletler mercek altında

Denetimlere katılan teknik personel, ilgili mevzuat çerçevesinde vilayet sınırları içerisindeki baraj ve göletlerde kaçak balık avcılığına karşı teknik kontroller yaparak, dürbünlerle inceleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde, mevcut su ürünleri stoklarının korunması, sürdürülebilir avcılığın sağlanması ve yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

