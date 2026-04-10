Kırklareli’nde barajda yasa dışı avcılığa geçit yok: 650 metre ağ ele geçirildi

Kırklareli’nde Kayalı Barajı’nda yapılan denetimlerde 650 metre balık ağı ele geçirilirken, 2 kişiye toplam 94 bin 794 TL ceza uygulandı.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından Kayalı Barajı’nda dün gerçekleştirilen denetimlerde, su ürünleri mevzuatına aykırı şekilde bırakıldığı tespit edilen toplam 650 metre uzunluğunda kaçak balık ağı toplandı. Yapılan kontrollerde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye toplam 94 bin 794 TL idari para cezası kesildi. Kontrollerde ağlara takılı halde canlı bulunan 25 sazan ile 3 sudak balığı ise yeniden suya bırakıldı.

Yetkililer, iç sularda sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve su ürünleri kaynaklarının korunması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.