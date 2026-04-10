HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırklareli’nde barajda yasa dışı avcılığa geçit yok: 650 metre ağ ele geçirildi

Kırklareli’nde Kayalı Barajı’nda yapılan denetimlerde 650 metre balık ağı ele geçirilirken, 2 kişiye toplam 94 bin 794 TL ceza uygulandı.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından Kayalı Barajı’nda dün gerçekleştirilen denetimlerde, su ürünleri mevzuatına aykırı şekilde bırakıldığı tespit edilen toplam 650 metre uzunluğunda kaçak balık ağı toplandı. Yapılan kontrollerde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye toplam 94 bin 794 TL idari para cezası kesildi. Kontrollerde ağlara takılı halde canlı bulunan 25 sazan ile 3 sudak balığı ise yeniden suya bırakıldı.

Yetkililer, iç sularda sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve su ürünleri kaynaklarının korunması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.