HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırklareli’nde gıda işletmelerine sıkı denetim

Kırklareli’nde gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi teknik ekipleri, Kırklareli merkezdeki toplu tüketim işletmelerinde yaptıkları denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza ve hijyen şartları kontrol edildi.

Kırklareli’nde gıda işletmelerine sıkı denetim

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, müdürlüklerine bağlı teknik ekiplerin il genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik ’5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" çerçevesinde düzenli olarak gıda denetimleri gerçekleştirdiğini vurguladı. Karaca, tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontrollerin aralıksız devam ettiğini, mevzuat ile belirlenen kriterlere uymaması halinde idari yaptırımlar uygulandığını vurgulayarak, işletme sahiplerini uyardı.
Karaca, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin devam ettiğini ifade ederek, Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen şikâyetlere kısa sürede müdahale edildiğini vurguladı.

Kırklareli’nde gıda işletmelerine sıkı denetim 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya’da husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölüKonya’da husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Kahramanmaraş’ta ahır ve garajda çıkan yangın söndürüldüKahramanmaraş’ta ahır ve garajda çıkan yangın söndürüldü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.