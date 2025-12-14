Kırklareli’nde gıda işletmelerine sıkı denetim

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, müdürlüklerine bağlı teknik ekiplerin il genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik ’5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" çerçevesinde düzenli olarak gıda denetimleri gerçekleştirdiğini vurguladı. Karaca, tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontrollerin aralıksız devam ettiğini, mevzuat ile belirlenen kriterlere uymaması halinde idari yaptırımlar uygulandığını vurgulayarak, işletme sahiplerini uyardı.

Karaca, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin devam ettiğini ifade ederek, Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen şikâyetlere kısa sürede müdahale edildiğini vurguladı.

