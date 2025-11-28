HABER

Kırklareli’nde ihracat yapan fabrikalara denetim

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince, ihracat faaliyetleri gösteren işletmelerde 5996 sayılı kanun çerçevesinde düzenli olarak teknik kontroller gerçekleştirildi.

Ekipler, yüksek düzeyde kaliteli üretimin teşvik edilmesi, varış noktasında sorun çıkmasının ya da malın reddedilmesinin önüne geçilmesi, ihraç ürünlerimizin dünya pazarlarındaki imajının korunması, ihraç ürünlerimizin kalitesinin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla denetimlerine devam ediyor.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sertifikaların veya diğer belgelerin, ürünün etiketi ve içeriği ile örtüşüp örtüşmediğinin görsel olarak kontrolü ile taşıma, paketleme, etiketleme, sıcaklık, laboratuvar analiz ve testler için numune almayı da içerebilen, kanuna uygunluğunun doğrulanması için gerekli olan diğer kontrollerin yapıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "5996 sayılı kanunun amacının gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile tabiatın korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır. Bu kanun çerçevesinde ihracat yapan firmalara yönelik kontroller teknik personelimiz tarafından aralıksız yapılmaktadır" denildi.

