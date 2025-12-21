HABER

Kırklareli'nde şehit Göktan Özüpek için mevlit okutuldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 9 yıl önce şehit düşen astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu

Kırklareli’nde şehit Göktan Özüpek için mevlit okutuldu

Fırat Kalkanı Harekatı’nda 9 yıl önce şehit düşen astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu.

Kırklareli’nde vatan uğruna şehit düşen kahraman asker Göktan Özüpek için sene-i devriyesi dolayısıyla mevlit programı düzenlendi. Hızırbey Camii’nde okutulan mevlide, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, protokol üyeleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edilerek şehidin ruhuna mevlit okutuldu. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, şehitler için edilen dualarla birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Mevlit programı, yapılan ikramların ardından sona erdi. Şehidin hatırasının daima yaşatılacağı vurgulandı.

Kaynak: İHA

