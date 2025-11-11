HABER

Kırklareli’nin kurtuluşu törenlerle kutlandı

11 Kasım Kırklareli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl dönümü törenlerle kutlandı.Törenler, Kırklareli Şehitliğine çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.Kutlama töreni yağışlı hava nedeniyle Kırklareli kapalı spor salonunda gerçekleştirildi.

Kutlama töreni yağışlı hava nedeniyle Kırklareli kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Törende İstiklal Marşı’nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılması ile şiirlerin okunması ardından, halk oyunlarıyla devam etti.

Kırklareli’nin kurtuluşu törenlerle kutlandı 2

Kurtuluş günü kutlama programı, geleneksel kortej geçişi sonrası tören sonlandırıldı.
Törene örene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırklareli’nin kurtuluşu törenlerle kutlandı 3

Kaynak: İHA

