Kırmızı bültenle aranan hükümlü pasaport kontrolünde yakalandı

Alınan bilgi göre, KKTC'den Çukurova Havalimanına iniş yapan uçakta bulunan yolculardan A.P. pasaport kontrolüne geçti. Burada polisin yaptığı kontrol sırasında şahsın İnterpol Daire Başkanlığı tarafından 'Kırımızı Bültenle' arandığı ortaya çıktı. Polis şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahsın Elazığ mahkemelerince 'Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Tehdit' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla da arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlünün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır