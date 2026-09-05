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Kırmızı bültenle aranan şüpheli Serik’te yakalandı

Ukrayna makamlarınca suç örgütü üyeliği, ateşli silahlar ve patlayıcılar, uyuşturucu ve para aklama suçlarından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Antalya’nın Serik ilçesinde yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan şüpheli Serik’te yakalandı

Ukrayna makamlarınca suç örgütü üyeliği, ateşli silahlar ve patlayıcılar, uyuşturucu ve para aklama suçlarından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Antalya’nın Serik ilçesinde yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ukrayna makamlarınca suç örgütü üyeliği, ateşli silahlar ve patlayıcılar, uyuşturucu ve para aklama suçlarından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Ilkhan S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Türkiye’de G tahdit kodu da bulunan şüpheli, Serik Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışma sonucu dün akşam saatlerinde ilçede yakalandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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