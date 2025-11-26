HABER

'Kırmızı ışık' ihlali dron denetimine takıldı, kesilen cezayı kamera şakası sandı

Diyarbakır'da, çok sayıda sürücünün "kırmızı ışık" ihlali, trafik polislerinin dronlu denetimine takıldı. Cezai işlem uygulanan sürücülerden birisi olayı kamera şakası sandı. Bir öğretmen derse yetişme, bir veli ise çocuğunu okuldan alma savunmasında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezindeki cadde, sokak, bulvar ve şehirlerarası yollarda denetimler gerçekleştirildi.

Dron destekli denetimlerde, çok sayıda sürücünün kırmızı ışık ihlali kayıt altına alınarak ceza kesildi.

KİMİSİ ŞAKA ZANNETTİ KİMİSİ TEPKİ GÖSTERDİ!

Kontrol noktalarında bazı sürücüler, işlem yapılan cezayı kamera şakası sandı. kırmızı ışık ihlali yapan bir öğretmen duruma tepki gösterip derse yetişme, bir veli ise çocuğunu okuldan alma savunmasında bulundu.

Kimi sürücüler de denetimleri görüntüleyen habercilere tepki gösterdi.

(İHA)

26 Kasım 2025
Kaynak: İHA
