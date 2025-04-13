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Kırmızı ışık ihlali faciaya yol açtı! Mardin'de yürek burkan kaza... Musa bebek yaşam mücadelesi veriyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kırmızı ışıkta geçen TIR’ın hafif ticari araçla çarpıştığı kazada anne-baba ve 4 çocuğu yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali faciaya yol açtı! Mardin'de yürek burkan kaza... Musa bebek yaşam mücadelesi veriyor
Begüm Özkaynak

Kaza, 23.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi, Güney çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, Selim K. (36) yönetimindeki 47 AAF 072 plakalı hafif ticari araçla çarparak şarampole devrildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücü Selim K., eşi Sultan K. (32), çocukları Halime K. (11), Mehmet Ali K. (10), Mehmet Emin K. (9) ve Musa K. (1) yaralandı. TIR şoförü kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MUSA BEBEĞİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Musa bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin aile kaza
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