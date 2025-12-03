HABER

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy Çorlu yolu üzerinde meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden bir otomobil ile jandarma istikametine dönmeye çalışan başka bir otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, kırmızı ışık ihlali yapan aracı tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

