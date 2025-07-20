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Kırmızı ışık ihlali ortalığı savaş alanına çevirdi: 2'si ağır 8 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece yarısı meydana gelen feci kazada aynı araçta bulunan 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yapılan ilk incelemelerde, kazanın sürücüsünün kırmızı ışık kuralını ihlal etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Kırmızı ışık ihlali ortalığı savaş alanına çevirdi: 2'si ağır 8 yaralı

Olay, saat 22.50 sularında Ankara Yolu Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddesi kesişiminde yaşandı. İddiaya göre Mahmut H. yönetimindeki 16 BRU 215 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçerek kavşağa daldı. Bu sırada Muhammet S. idaresindeki 77 ABD 619 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, istinat duvarına çarparak durabildi.

Kırmızı ışık ihlali ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 si ağır 8 yaralı 1

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Araç içinde bulunan sürücü Mahmut H. ile yanında bulunan Hediye H. ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Nadiye A., Ayşegül A., Miray A., Nuriye Y., Büşra P. ve henüz bebek yaştaki Almira P. hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kırmızı ışık ihlali ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 si ağır 8 yaralı 2

KAZANIN SEBEBİ KIRMIZI IŞIK İHLALİ

Polis ekipleri kazanın yaşandığı kavşakta uzun süre trafik akışını kontrol altına aldı. Yapılan ilk incelemelerde, kazanın 16 BRU 215 plakalı otomobil sürücüsünün kırmızı ışık kuralını ihlal etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa kaza
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