Kırmızı ışıkta feci kaza: Motosiklet sürücüsü baba öldü, 14 yaşındaki oğlu ağır yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete kamyon çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü baba öldü, 14 yaşındaki oğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden Balıkesir istikametine seyreden Turhan E. idaresindeki 10 ASA 566 plakalı kamyon, Bakırköy Mahallesi girişinde bulunan kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ata (44) idaresindeki 16 BAA 738 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yere savruldu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, 14 YAŞINDAKİ OĞLU AĞIR YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan motosiklet sürücüsü Mehmet Ata (44) ve oğlu E.A. (15), ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Ata (44) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan E.A. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ve trafik ekipleri tarafından olay yerinde tedbir alırken, kamyon sürücüsü Turhan E. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

10 Eylül 2025
10 Eylül 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
