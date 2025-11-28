"Kirpi" dediği Kılıçdaroğlu mu? İmralı ziyareti sonrası Özgür Özel'den MHP açıklaması: "Sadece biz biliyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hem İmralı ziyareti hem de partisinin 39. Olağan Kurultay'ı hakkında gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Özel'in, İmralı ziyaretinin çok daha öncesinden planlandığına yönelik iddiasının yanı sıra MHP seçmeninin ziyaret hakkındaki tutumuna ilişkin sözleri de dikkat çekti. Özgür Özel ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin İmralı kararını eleştiren videosundan sonra yaptığı 'kirpi' çıkışıyla da ses getirdi

"AYIPLI BİR ŞEY YAPIYOR GİBİ DAVRANIYORLAR"

BirGün gazetesine yaptığı açıklamalarda; TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı ziyaretinin çok daha önceden planlandığının altını çizen Özel, ziyaret henüz komisyonun gündemine taşınmadan CHP’ye davet gittiğini söyledi. Üst düzey bir AK Partili yetkilinin, ziyareti kamuoyundan gizleyecek önlemlerin alınabileceğini aktardığını yineleyen Özel, "Ayıplı bir şey yapıyor gibi davranıyorlar" dedi.

"İMRALI ZİYARETİNDE MHP SEÇMENİNİN TUTUMUNUN NE OLDUĞUNU BİLEN TEK PARTİYİZ"

İmralı ziyaretini gerçekleştiren isimler: DEM Partili Gülistan Koçyiğit, AK Partili Hüseyin Yayman ve MHP'li Feti Yıldız

Özel, CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararını alma sürecine ilişkin şunları anlattı: “Bütün verileri birleştirdik, kararı birlikte verdik. Herkesin fikrini aldık. Sonra da hep birlikte kararı olgunlaştırıp, arkadaşlarımıza bildirdik. Toplumun bütün kesimlerinin, İmralı ziyaretiyle ilgili ne düşündüğüne yönelik çok ayrıntılı anketler yaptırdık. Hatta MHP’nin seçmeninin tutumunun ne olduğunu bilen tek partiyiz. Bütün seçmenlerin kendi parti kırımlarına da baktırdık ve buna göre bir karar verdik.

"KOMİSYON AÇILDIĞINDA ÖĞRENİLDİ Kİ DAHA DA ESKİSİNDEN BERİ GÖRÜŞÜYORLARMIŞ"

Sürecin sonunda çözüm olursa barış olursa bu Türkiye için çok iyi bir şey olacak. Bunu destekliyoruz. Bu yolda zorluklar, tümsekler, çukurlar var. Mesela yaz boyu süren operasyonlar bizim için zorluktu. 2 Eylül’de İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atandığı, parti binasına 5 bin polisin girdiği noktada, ‘Sen hala masada oturacak mısın?’ sorusuna cevap vermek kolay değildi. Birtakım zorluklardan geçtik.

İmralı ziyareti de bu yolda bir tümsek. İmralı ziyaretine bir kavşak muamelesi yapılmasına karşı çıkıyorum. MHP bu tümseği geçti. MHP’nin bu noktada kolaylıkları var. İp atınca da ayakta alkışlıyorlar, ‘Adaya ben giderim’ deyince de… Dolayısıyla MHP, İmralı tümseğinin üzerinden tekerleri yerden keserek zıpladı geçti. AKP, son ana kadar fren yapa yapa o tümseğin üstünden geçti.

DEM Parti zaten onu tümsek olarak görmez. Onların bu ziyaret konusundaki isteği anlaşılır bir şey. Biz, bu tümseğin üzerinden geçmeye çalışıp bir yerde arabayı devirmek yerine tümseğin yanından geçtik. Ama çözüm için yolda yürümeye devam ediyoruz.

Zaten MİT, belki Erdoğan’ın seçildiği günden beri görüşüyor İmralı ile. Bize o zamanlar, ‘Bir yılı aşkın zamandır İmralı ile görüşülüyor’ dediğimiz için saldırmışlardı. Komisyon açıldığında öğrenildi ki daha da eskisinden beri görüşüyorlarmış. Şimdi geldiğimiz bu noktada biz yine yola devam ediyoruz. Bu yüzden de CHP’nin, kendi seçmeninin beklentilerini de gözeterek aldığı bu karar aslında yıkıcı bir karar değil, yapıcı bir karar.”

"İMRALI’YA GİDİLDİ GELİNDİ DE SORUN ÇÖZÜLDÜ MÜ?"

Özel, CHP’nin İmralı kararının ardından oluşan tepkilerle ilgili de yorum yaptı. Çözüm noktasında en güçlü iradeyi göstermesi beklenen kesimlerden en yıkıcı tepkilerin geldiğini kaydeden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü eğilimimizin gitmeme yönünde olduğunu masadaki tüm muhataplarımız biliyordu. Hatta bizi ikna etmek için birçok da girişim oldu. Biz bunları saygıyla karşıladık ama sonuçta kararı kendimiz verdik. Ben devletin siyaseti değil, siyasetin devleti yönettiği bir fikrin sahibiyim. Yani her devlet aklı diye önüne konan şeyi yapmak zorundaysan o zaman siyaset grubuna ne ihtiyaç var?

İmralı’ya gidildi gelindi de sorun çözüldü mü? Daha yapılacak bir sürü şey, atılacak bir sürü adım var. Ben mesela, demokratikleşme adımlarının çok hayati olduğunu ve çok kapsayıcı bir demokratikleşmeyle bu sorunun çözülebileceğini düşünüyorum.

"KÜRT SEÇMENİN CHP’DEN DUYGUSAL KOPUŞUNU HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"

İmralı’ya gitmemiş CHP’nin ortaya koyacağı kararlı, cesur adımlar çok daha yapıcı olabilir. CHP’nin kararı elbette eleştirilebilir ama biz mesela, diğer partilerin aldığı kararları eleştirmedik. Biz herkesin kararına saygı duyuyoruz, yapılması gereken de budur.

Yoksa orada, İmralı’ya gitmemek ile ilgili konforlu bir alanda popülizm yapılabilir. Biz bunu tercih etmedik. Dediğim gibi bu tümseğe, bu kasise bir kavşak muamelesi yapanlar, ‘Siz buradan sonra ayrıldınız’ diyenleri anlamıyorum. Kürt seçmenin CHP’den duygusal kopuşunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Eğer böyle bir kopuş varsa da onarmak için vaktimiz de var.

Ben, bu karar açıklanmadan iki hafta önceki grup toplantısında, benim tutumum öyle olmamasına rağmen partimin geçmişte dokunulmazlıklar konusunda aldığı kararla ilgili kürsüden özür diledim. Adaya gitmek cesaret değil. Adaya gitmemek korkaklık değil. Adaya giden, birinden korktuğu için gitmiş değil. Adaya gitmeyen de birinden korktuğu için gitmemiş değil. Herkes kendi siyasi çizgisine göre ve bundan sonra sürece yapacağı katkıyı kendi değerlendirerek bir karar verdi.

AKP bu süreci, siyasi risk ve siyasi rant dengesi üzerinden kurguladı. Hatta derenin boyunu MHP’ye ölçtürüp sonra kendisi paçaları sıvayarak bileğe kadar suya girip dereyi geçeceğini sanıyor. Şimdi aynı tutumu devam ettiriyorlar. Hüseyin Yayman gittiği halde, ‘Ben gitmedim’ dedi. Olacak şey değil. Yayman konusu, bu meselede bir turnusol kağıdı gibi. Ayıplı bir şey yapıyor gibi davranıyorlar."

"KOMİSYONDA BULUNMA AMACIMIZ BU"

Özgür Özel, partisinin TBMM’deki çözüm komisyonunda kalacağının altını çizdi. Komisyonun yeni dönemde rapor yazım sürecine geçeceğini anımsatan Özel, raporla ilgili beklentilerini şu sözlerle sıraladı:

“Raporda CHP’nin taleplerine yer verilmesi gerekiyor. Raporun uzlaşıyla çıkması lazım. Nitelikli çoğunlukla kabul edilecek bir rapor olması lazım. Biz bunun için emek vereceğiz, gayret vereceğiz, rapor üzerinde çalışacağız. Komisyonun, Türkiye’nin önünü açacak bir rapor yazmasını umuyorum. Komisyonda bulunma amacımız bu zaten bizim.”

"BAZEN KİRPİYLE KUCAKLAŞAMIYORSUN, ADAM KUCAKLATMIYOR KENDİNİ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Parti içi muhalefet” olarak nitelendirilen isimlerin tepkilerini de değerlendirdi. CHP’de dokuz yıl grup başkanvekilliği görevi yaptığı ve bu anlamıyla partide en uzun grup başkanvekilliği yapan isimlerden biri olduğunu kaydeden Özel, “Bana muhalif olan arkadaşlar, yeni grup başkanvekilimiz seçilirken beklentilerini, ‘Özgür Özel adaletinde, kapsayıcılığında biri olsun’ diye açıkladı” sözleriyle “Kapsayıcı tutumunu” özetledi.

CHP Grup Başkanvekilliği dönemindeki kapsayıcı tutumunu genel başkanlık döneminde de sürdürdüğünü dile getiren Özel, şunları kaydetti: “Elbette yeni dönemde de kucaklayıcı olacağız. Ama bazen de kirpiyi kucaklayamıyorsun. Adam kucaklatmıyor kendini. Şu anda benim kucaklayamadığım veya kucaklaşmadığımız insanlar, bizden kaynaklı kucaklaşamadıklarımız değil. Adım atıyoruz ama kendi ajandası gereği benimle kucaklaşmak istemeyenler var yani.

Kurultaya giderken Meclis’te Genel Başkan’ın odasının kapısına gelip zarf verip gidenler var. Ben zarfı açana kadar notu televizyonda gördüm. Şimdi o arkadaşlar o notu televizyona vermeseydi, ben okuduğumda o arkadaşları ilk iş sohbet etmek için çağırırdım.

İddianameden sonra, ‘Kendi içimizde yargılama yapalım’ diyenler var. Bir dava açıldı zaten. Aziz İhsan Aktaş, o iddialarını ispatla mükellef. Zaten yargılama yapılıyor. O yargılamayı televizyondan verin diyoruz.

"İDDİANAMEYİ DOĞRU KABUL EDEN SÖYLEMLER BİZİM AÇIMIZDAN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI "

Bir yandan yargılama yapılacak, diğer yandan biz de bir yargılama yapacağız. Yani hangi yetkiyle hangi bilgiye, belgeye ulaşarak? İddianameyle ilgili, iddianameyi doğru kabul eden söylemler büyük bir hayal kırıklığı bizim açımızdan. İddianamenin delilsizliğini örten, iddianameye önem atfeden söylemler var mesela. Bunların parti disiplini içinde veya bir partililik hukuku içinde değerlendirilmesi mümkün değil.

İddianamenin kabulüne bir gün kala, üç gün kala yapılan açıklamalar, içeride bulunan arkadaşlarımıza, onların ailelerine ve çocuklarına karşı da haksızlık. İddiaları somut bir kanıta dayandırmamış bir iddianameye teslim olmamızı da kimse bizden beklemesin.”