Kırşehir'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
01.08.2026 22:00
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi olan deprem 3.4 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin ardından mal ve can kaybı kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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