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Kırşehir'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kırşehir'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi olan deprem 3.4 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin ardından mal ve can kaybı kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı öğrenildi.

Kırşehir de 3.4 büyüklüğünde deprem 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kırşehir
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