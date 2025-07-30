HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kırşehir'de 48 kök kenevir ele geçirildi

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı ekilen 48 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kırşehir'de 48 kök kenevir ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine yakın bir bölgede yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, F.Y. isimli şahsa ait olduğu belirlenen bahçede yapılan aramada 48 kök kenevir bitkisi tespit edilerek ele geçirildi. Jandarma ekipleri, bahçede ele geçirilen kenevirleri imha etmek üzere muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili bahçe sahibi F.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıVan'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Marmaris'teki dereler temizlendiMarmaris'teki dereler temizlendi

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
E-Devlet'te fark edip başvurdu, 49 bin lirası hemen hesabına yattı

E-Devlet'te fark edip başvurdu, 49 bin lirası hemen hesabına yattı

Fenomen böyle ifşaladı! İğrenç olay ortaya çıktı, bütün il çalkalandı!

Fenomen böyle ifşaladı! İğrenç olay ortaya çıktı, bütün il çalkalandı!

Victor Osimhen, İstanbul'a ayak basmadan konuştu! Aklında merak ettiği tek bir soru var...

Victor Osimhen, İstanbul'a ayak basmadan konuştu! Aklında merak ettiği tek bir soru var...

Bursa'da orman yangınının ortasında kaldı ve zarar görmedi! Sebebini bahçe sahibi açıkladı

Bursa'da orman yangınının ortasında kaldı ve zarar görmedi! Sebebini bahçe sahibi açıkladı

Son dakika |CHP Genel Başkanı Özgür Özel komisyon kararını açıkladı! "10 arkadaşımızı yarın bildireceğiz"

Son dakika |CHP Genel Başkanı Özgür Özel komisyon kararını açıkladı! "10 arkadaşımızı yarın bildireceğiz"

O ilde su krizi! Görenler hayrete düşüyor; Yazlıkçılar şehri terk ediyor

O ilde su krizi! Görenler hayrete düşüyor; Yazlıkçılar şehri terk ediyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.