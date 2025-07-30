Kırşehir'de 48 kök kenevir ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine yakın bir bölgede yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, F.Y. isimli şahsa ait olduğu belirlenen bahçede yapılan aramada 48 kök kenevir bitkisi tespit edilerek ele geçirildi. Jandarma ekipleri, bahçede ele geçirilen kenevirleri imha etmek üzere muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili bahçe sahibi F.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır