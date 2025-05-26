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Kırşehir'de acı olay! Balık tutulan tekne alabora oldu: 4 kardeşten 1'i hayatını kaybetti

Kırşehir'in Kaman ilçesi Savcılı Kurutlu Barajı'nda balık tutmaya giden aynı aileden 4 kardeşin bulunduğu tekne alabora oldu. Olayda 40 yaşındaki İsa Laçin hayatını kaybederken, kardeşlerden biri ağır yaralandı.

Kırşehir'de acı olay! Balık tutulan tekne alabora oldu: 4 kardeşten 1'i hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Olay, edinilen bilgiye göre; Kaman ilçesine bağlı Savcılıkurutlu köyü yakınlarında meydana geldi. Baraj gölüne gümüş balığı avlamak için çıkan ve balıkçılar kooperatifine kayıtlı lisanslı balıkçılar olan 4 kardeşin bindiği "İsa Reis" adlı tekne, balığın tekneye yüklenmesi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardeşlerden İsa Laçin (40) olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer kardeşlerden Sezer (24), Soner (30) ve Uğur Laçin (35) kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başardı.

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Ağır yaralanan Sezer Laçin, ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, Soner ve Uğur Laçin'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İsa Laçin'in cenazesi, Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir alabora tekne
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