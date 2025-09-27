HABER

Kırşehir'de aile faciası: Tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü, iki akrabasını yaraladı!

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde aile faciası yaşandı... Aile içi husumeti bulunan 37 yaşındaki şahıs, anne ve babasını bıçakla öldürdü. İki akrabasını da yaralayan şahıs, Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş devriyeleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kan donduran olay Kırşehir'de yaşandı. Aile içi husumeti bulunan ve anne babasıyla tartışan 37 yaşındaki Ö.K., anne ve babasına elindeki bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yaraladığı anne ve babası olay yerinde hayatını kaybederken, araya girmeye çalışan iki akrabasını da yaraladı. Zanlı, olay yerinden kaçtı.

Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde, aile içi husumet nedeniyle 37 yaşındaki Ö.K., annesi 71 yaşındaki A.Ö.'yü ve babası 71 yaşındaki N.Ö.’yü bıçakla öldürdü.

CİNAYETİN ARDINDAN KAÇAN ŞAHIS SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından araçla yoldan geçen akrabaları F.B. ve N.G.’ye de bıçakla saldıran Ö.K., Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş devriyeleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar F.B. ve N.G., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

