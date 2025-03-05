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Kırşehir'de bir kişinin böbreğinden 6 santim büyüklüğünde taş çıkartıldı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.03.2025 18:09
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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Yozgat'tan gelen bir hastanın böbreğinden 6 santimlik taş çıkartıldı.

Kırşehir'de bir kişinin böbreğinden 6 santim büyüklüğünde taş çıkartıldı

İlhan Çakır isimli hasta böbreğinde oluşan 6 santimetrelik taş nedeniyle Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine müracaat etti. Üroloji Kliniğinde kontrolden geçirilen hasta Uzm. Dr. Talip Göktaş ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında aynı gün taburcu edilen Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ameliyatla ilgili bilgi veren Üroloji Doktoru Uzm. Dr. Talip Göktaş, "Hasta Yozgat’tan sevkli geldi. Sol böbreğinde 5x6 santimlik taşı mevcuttu. Kapalı böbrek taşı yöntemi PNL ile ameliyatı yapıldı" dedi.

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5 yılda 50’den fazla böbrek taşı ameliyatının yapıldığını aktaran Göktaş, "Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ortaköy, Evren, Sarıyahşi, Ağaçören gibi çevre il ve ilçelerden sevklerle hastalar yönlendirilmekte, emeği geçen hemşire ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir böbrek
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