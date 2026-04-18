Kırşehir'de DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

7 KİŞİ YAKALANDI

Bu kapsamda kent merkezi ile Mucur ilçesinde, DEAŞ ile bağlantılı ve ilişkili olduğu değerlendirilen 6 Irak ve 1 Suriye uyruklu toplam 7 şüpheli tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, polis merkezine götürüldü
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

