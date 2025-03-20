Kırşehir'de dron destekli uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı

İl Merkezinde çok sayıda polisin katılımıyla yapılan baskınlarda narkotik köpekleri de görev aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; İ.L., G.K., N.G., O.Ö., E.Ü., H.H., R.K. ve M.E. gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise, çeşitli uyuşturucu maddeler ile sentetik haplar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)