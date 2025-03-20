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  4. Kırşehir'de dron destekli uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı

Kırşehir'de dron destekli uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.03.2025 12:47
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Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ticaretine yönelik operasyon yaptı

Kırşehir'de dron destekli uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı

İl Merkezinde çok sayıda polisin katılımıyla yapılan baskınlarda narkotik köpekleri de görev aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; İ.L., G.K., N.G., O.Ö., E.Ü., H.H., R.K. ve M.E. gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise, çeşitli uyuşturucu maddeler ile sentetik haplar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir dron
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