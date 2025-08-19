HABER

Kırşehir'de emekli kadını dolandıran 3 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de kendilerini polis olarak tanıtıp emekli bir kadını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırşehir'de yaşayan E.M'yi arayıp kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, kadına ziynet eşyaları ve parasının, bir hırsızlık olayında kullanıldığı için olayda geçen diğer malzemelerle mukayese edilmek üzere inceleneceğini belirtti.

Eve gelecek polis görünümlü kişiye bunları teslim etmesi istenen kadın, 1 milyon 150 bin lira değerindeki altın ve parayı bu kişiye verdi.

Sonradan dolandırıldığını fark eden kadın, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası ve telefon kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Antalya, Yozgat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, N.E, E.K, İ.A, B.E. ve C.A'yı yakalayarak Kırşehir'e getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E, İ.A. ve C.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

Kırşehir
