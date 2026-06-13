HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kırşehir'de saatte metrekareye 56,4 kilogram yağış düştü

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, son 24 saat içerisinde il genelinde metrekareye 56,4 kilogram yağış düştüğünü, il merkezinde ise 260 sel ve su baskını ihbarı alındığını bildirdi.

Kırşehir'de saatte metrekareye 56,4 kilogram yağış düştü

Vali Demiryürek yaptığı açıklamada, etkisini artıran yağışların özellikle il merkezinde yoğunlaştığını belirterek bazı bölgelerde su baskınlarının meydana geldiğini söyledi.

Kırşehir de saatte metrekareye 56,4 kilogram yağış düştü 1

Kent genelinde yaşanan olumsuzluklara ilişkin bilgi veren Vali Demiryürek, "Şu ana kadar il merkezinde toplam 260 sel ve su baskını ihbarı alınmış olup, ekiplerimiz tarafından büyük bölümüne müdahale edilmiştir. Yaşanan olumsuzluklar sırasında mahsur kalan 22 vatandaşımız ekiplerimizin çalışmaları sonucunda bulundukları yerlerden güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" dedi.

Kırşehir de saatte metrekareye 56,4 kilogram yağış düştü 2

KIRŞEHİR YAĞMURA TESLİM OLDU

Çalışmaların tüm kurumların koordinasyonuyla sürdürüldüğünü ifade eden Vali Demiryürek, Valilik koordinasyonunda AFAD, İl Özel İdaresi, Kırşehir Belediyesi, Boztepe Belediyesi, Kaman Belediyesi, Mucur Belediyesi ile emniyet ve jandarma ekiplerinin sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde aralıksız görev yaptığını kaydetti.

Kırşehir de saatte metrekareye 56,4 kilogram yağış düştü 3

Öte yandan, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından Kırşehir'e sevk edilen ekip ve iş makinelerinin de sahada görev yaptığı, dere yatakları ile taşkın riski bulunan alanlarda gerekli müdahalelerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamaney'den açıklama! “Milli birlik” mesajıHamaney'den açıklama! “Milli birlik” mesajı
Çekmeköy'de servis minibüsü evin bahçesine uçtu: 1 yaralıÇekmeköy'de servis minibüsü evin bahçesine uçtu: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
yağmur Kırşehir sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den gelen ihbar Türkiye'deki istismarı ortaya çıkardı

ABD'den gelen ihbar Türkiye'deki istismarı ortaya çıkardı

Trump 'öldürüldü' diyerek operasyon görüntülerini paylaştı! "Hızlı ve ölümcül bir saldırı"

Trump 'öldürüldü' diyerek operasyon görüntülerini paylaştı! "Hızlı ve ölümcül bir saldırı"

ABD sürprize izin vermedi! Paraguay'ı farklı geçti

ABD sürprize izin vermedi! Paraguay'ı farklı geçti

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.