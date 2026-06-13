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Kırşehir'de sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu! Valilikten açıklama

Kırşehir'de sağanak, bazı noktalarda sel ve su baskınlarına neden oldu. Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleriyle birlikte Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı ile Lise Caddesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kırşehir'de sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu! Valilikten açıklama

Kentte akşama doğru etkisini artıran sağanak ve dolu nedeniyle çok sayıda iş yeri ve bodrum katını su bastı. Ankara Caddesi'nin suyla kaplanması ulaşımı olumsuz etkiledi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı ile Terme ve Lise caddelerinde sele neden olan yağışlar nedeniyle bazı iş yerleri ve araçlar su altında kaldı. Vatandaşlar, iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalışıyor.

Terme Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleten Serkan Erel, sağanağın ardından sel meydana geldiğini söyledi.

Mağdur olduklarını belirten Erel, "Öncelikli olan yerler var, birisi de bu bölge. Biz burada her sene bu çileyi çekiyoruz." dedi.

Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleriyle birlikte Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı ile Lise Caddesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bugün itibarıyla Kırşehir merkezde metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağış düşmüştür. Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların saat 23.00’e kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenmektedir. İlgili kurumlarımız tarafından saha çalışmaları ve meteorolojik veriler anlık olarak takip edilmekte olup, gerekli tedbirler alınmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD, İl Özel İdaresi ekiplerimiz ve ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde görevlerini sürdürmektedir."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
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