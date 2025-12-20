HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kırşehir'de sahte altın oyununu kuyumcunun dikkati bozdu

Kırşehir'de sahte altını piyasaya sürmek isteyen bir kişi, kuyumcunun dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Kırşehir'de sahte altın oyununu kuyumcunun dikkati bozdu

Edinilen bilgiye göre Kırşehir kent merkezinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya gelen şahıs, elindeki 20 adet gram altını bozdurmak istedi. Altınları inceleyen kuyumcu, altınların sahte olabileceğinden şüphelendi. Yapılan kontroller sonucunda gram altınların sahte olduğu belirlendi. Durumun anlaşılması üzerine şahıs, altınları bırakarak olay yerinden kaçtı. Kuyumcunun ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekibi güvenlik tedbirleri aldı.

Kuyumcular Derneği Başkanı Doğan Aslan, sarrafların dikkatli olmasını isteyerek, "Bir vatandaş sahte gram altınları getirerek bozdurmak istemiş, kuyumcu ise altınların sahte olduğunu hissederek polisle işbirliği içerisine geçmiş ve altınları getiren vatandaş altınları da bırakıp kaçmış. Polis gerekli çalışmaları yapıyor" dedi.

Gram altınların piyasa değerinin yaklaşık 120 bin TL olduğu öğrenilirken şüpheli şahsın yakalanması çalışmaları ise başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arnavutköy’de hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybettiArnavutköy’de hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti
Zonguldak merkezli "sınavsız ehliyet" dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltıZonguldak merkezli "sınavsız ehliyet" dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.