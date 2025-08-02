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Kırşehir'de sosyal medya yayıncısı tutuklandı: Çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi

Kırşehir'de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya yayıncısın S.D'nin 6 ayrı adresine düzenlene operasyonlarda, ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Kırşehir'de sosyal medya yayıncısı tutuklandı: Çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi
Mustafa Fidan

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya içerikleriyle tanınan S.D. hakkında ‘tehdit' ve ‘hakaret' suçlarından işlem başlatıldı.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin ikamet ettiği ve bağlantılı olduğu toplam 6 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Kırşehir de sosyal medya yayıncısı tutuklandı: Çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi 1

ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 85 adet 9 mm çapında mermi ile 24 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheliye 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefetten de adli işlem başlatıldı.

TUTUKLANDI

S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan, S.D. hakkında şehirde görev yapan bir kadın gazeteci tarafından da tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Gözaltı Kırşehir silah
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