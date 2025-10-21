HABER

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırşehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15,88 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen analiz çalışmaları sonucunda şehir giriş uygulama noktasında bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 19 parça halinde toplam 15,88 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Operasyon kapsamında araçta bulunan A.K., N.K. ve Y.K. isimli şüpheliler hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

