HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 16 tutuklama

Kırşehir merkezli 9 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşları ’yatırım’ vaadiyle dolandırdığı belirlenen suç şebekesi çökertildi.

Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 16 tutuklama

Kırşehir merkezli 9 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşları ’yatırım’ vaadiyle dolandırdığı belirlenen suç şebekesi çökertildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, emekli bir vatandaşın telefonla aranarak ’Forex yatırım danışmanlığı’ vaadiyle kandırıldığı, sahte yatırım platformlarına yönlendirilerek toplam 2 milyon 352 bin 134 TL dolandırıldığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yapılan detaylı mali analizlerde, şebekenin paravan şirketler üzerinden yaklaşık 947 milyon TL’lik para trafiğini yönettiği belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kırşehir merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ, Bingöl ve Hakkari illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 cep telefonu, 10 SIM kart, 5 dizüstü bilgisayar ve 2 tablet ele geçirilerek incelemeye alındı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, aralarında cezaevinde bulunan şüphelilerin de yer aldığı toplam 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari durumdaki 4 şüpheli hakkında ise yakalama çıkarıldığı öğrenildi.

Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 16 tutuklama 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta’da kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldiIsparta’da kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi
Taşköprü Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri coşkuyla başladıTaşköprü Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri coşkuyla başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bayburt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.