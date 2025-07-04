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Kırşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu! Yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Kırşehir merkezli 6 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kırşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu! Yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini "emniyet görevlisi" olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık yapan kişilere yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırşehir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Denizli, Yozgat ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda B.Ö, E.B.Ş, İ.S, Y.I, M.A, M.Ş, S.A, N.U, C.U, R.O, A.K, B.A, A.A. ve A.K. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 14 cep telefonu, 3 bilgisayar, 7 tablet, 8 sim kart ve 29 DVD ele geçirildi.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini "emniyet görevlisi" olarak tanıtarak "hesaplarının terör örgütlerince ele geçirildiğini" söyleyen şüphelilerin hesaplarında, 18 milyon 521 bin 429 lira hareketlilik tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ö, C.U, R.O, A.K, B.A. ve A.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (AA)
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kırşehir
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