HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırşehir’de 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Kırşehir’de, kaçakçılığın önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında polis ekiplerinin bir kamyonda yaptığı aramada 3,5 ton kaçak tütün ele geçirdi.Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan analiz ve saha çalışmaları sonucunda Karakurt yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir kamyon durduruldu.

Kırşehir’de 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Kırşehir’de, kaçakçılığın önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında polis ekiplerinin bir kamyonda yaptığı aramada 3,5 ton kaçak tütün ele geçirdi.

Kırşehir’de 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi 1

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan analiz ve saha çalışmaları sonucunda Karakurt yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir kamyon durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan, 174 koli içerisinde toplam 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili kamyon sürücüsü hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kırşehir’de 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merak uyandıran telefon görüşmesiyle ilgili bomba iddiaMerak uyandıran telefon görüşmesiyle ilgili bomba iddia
Bakan Güler, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile bir araya geldiBakan Güler, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile bir araya geldi

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.