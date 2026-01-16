Kırşehir’de 45 bin 941 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Kırşehir’in Boztepe ilçesinde bulunan Mehmetçik İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Boztepe Kaymakamı Abdulhamit Bayram, Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Osman Kaş, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Güzel, Boztepe Belediye Başkanı, veliler ve öğrenciler katıldı. Tören sonrası sınıfları ziyaret eden heyet, öğrencilere karnelerini ve hediyelerini takdim etti. Öğrenciler de Vali Yardımcısı Çetinkaya’ya kendi yaptıkları resimleri hediye etti.

Program, öğrenciler ve protokol üyelerinin İstiklal Marşı’nı birlikte okumasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır