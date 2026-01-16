HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırşehir’de 45 bin 941 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Kırşehir’de 269 okulda eğitim gören 45 bin 941 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.Kırşehir’in Boztepe ilçesinde bulunan Mehmetçik İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Boztepe Kaymakamı Abdulhamit Bayram, Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Osman Kaş, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Güzel, Boztepe Belediye Başkanı, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kırşehir’de 45 bin 941 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Kırşehir’in Boztepe ilçesinde bulunan Mehmetçik İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Boztepe Kaymakamı Abdulhamit Bayram, Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Osman Kaş, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Güzel, Boztepe Belediye Başkanı, veliler ve öğrenciler katıldı. Tören sonrası sınıfları ziyaret eden heyet, öğrencilere karnelerini ve hediyelerini takdim etti. Öğrenciler de Vali Yardımcısı Çetinkaya’ya kendi yaptıkları resimleri hediye etti.

Program, öğrenciler ve protokol üyelerinin İstiklal Marşı’nı birlikte okumasının ardından sona erdi.

Kırşehir’de 45 bin 941 öğrenci karne heyecanı yaşadı 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de görülen 3. vaka: Nadir hastalığa yakalanmıştı!Türkiye'de görülen 3. vaka: Nadir hastalığa yakalanmıştı!
İzmir Valisi Elban: 2025’te 212 organize suç çetesi çökertildiİzmir Valisi Elban: 2025’te 212 organize suç çetesi çökertildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.