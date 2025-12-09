Kırşehir’de aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yürütülen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.A. yakalandı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma sonucu yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

M.A., adli makamlarca tutuklanarak Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.