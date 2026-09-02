Kırşehir’de iş yerine çağırdıkları kişileri dövüp gasp ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Kırşehir’de iş yerine çağırdıkları kişileri darp ettikleri ve paralarını zorla aldıkları iddia edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin iş yerine çağırdıkları kişileri zorla hürriyetlerinden yoksun bıraktıkları, darp ettikleri ve üzerlerindeki paraları zorla aldıkları yönündeki iddialar üzerine çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında V.S., E.U., A.E. ve K.Ş., Nevşehir ve Kırşehir’deki adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevine gönderildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır