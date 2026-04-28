Kırşehir’de karbon monoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Kırşehir’in Mucur ilçesine bağlı Kurugöl Köyü’nde sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kurugöl Köyü’nde ikamet eden Kadir Dişsiz’den bir süre haber alamayan yakınları, şahsın evine girdi. İçeri giren yakınları, Dişsiz’i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Kadir Dişsiz’in sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Dişsiz’in cansız bedeni Mucur ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Kırşehir
Kırşehir
