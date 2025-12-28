HABER

Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kırşehir’de emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kırşehir’de emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan M.D. ve H.K.’nin üst aramasında, satışa hazır şekilde paketlenmiş 0,61 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan Çiçekdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen çalışmada ise E.K. ve H.B.’nin içinde bulunduğu otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 2,19 gram uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

