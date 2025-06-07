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Kırşehirli uzman çavuş ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kırşehir nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan ile eşi Ecemnur Deniz Aslan hayatını kaybetti. Haydar Aslan, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kırşehirli uzman çavuş ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Haydar Aslan için ailesi Kırşehir Ahi Evran Camisi avlusunda helallik istedi. Kılınan cenaze namazının ardından Dulkadirli köyünde yer alan aile mezarlığına Aslan'ın cenazesi defnedilirken, eşi Ecemnur'un cenazesi ise Ankara'da toprağa verildi. Yakında düğünü olacağı öğrenilen merhum Aslan'ın kız kardeşi Merve Aslan uzun süre ağabeyinin tabutuna sarılarak ağladı. Çiftin 2024 doğumlu çocukları A.A. ise kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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