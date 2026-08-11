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Kırtasiye baskınına 2 tutuklama

Samsun’un Atakum ilçesinde bir kırtasiyeye gelen 6 kişilik grubun iş yeri sahibine tekme ve tokatlarla saldırdığı olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırtasiye baskınına 2 tutuklama

Edinilen bilgilere göre olay, 8 Ağustos’ta Atakum ilçesinde bulunan bir kırtasiyede meydana geldi. İddiaya göre iş yerine gelen A.D. adlı kadın ile kırtasiye sahibi B.D. arasında, e-Devlet üzerinden yapılması istenen bir işlemle ilgili anlaşmazlık çıktı. Kadının iş yerinden ayrılmasının ardından yaklaşık 6 kişilik bir grup kırtasiyeyi bastı.

Şahıslar, kırtasiye sahibi B.D.’ye hakaret ederek saldırmaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların iş yeri sahibini kasa bölümünde tekme ve yumruklarla darbettiği görüldü. Görüntülerde bir şahsın masanın üzerine çıkarak iş yeri sahibine saldırdığı, başka şahısların ise yere düşen adamı tekmelediği anlar yer aldı. Saldırı sırasında iş yerindeki bazı eşyaların da zarar gördüğü öğrenildi.

Bilgisayar monitörlerinin de kırılması sonucu yaklaşık 20 bin lira maddi zararın meydana geldiği olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Söz konusu kadın A.D., polis tarafından yakalanarak dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadın çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşı 18’den küçük bir çocuk ise ailesine teslim edildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosunda işlemleri tamamlanan şüpheliler Y.Y.A. (18), M.T.O. (23) ve A.A.Ç.(18) ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.Y.A. ve A.A.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.T.O. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırtasiye baskınına 2 tutuklama 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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